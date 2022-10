ஜெயலலிதா டிசம்பர் 4ல் இறந்தது உண்மையா? அன்று மாலை நடந்த ‘சம்பவம்’- டிடிவி தினகரன் சொன்ன புதிய தகவல்!

Chennai

சென்னை : டிசம்பர் 4ஆம் தேதி ஜெயலலிதாவுக்கு என்ன நடந்தது, ஏன் அடுத்த நாள் அவரது மரணம் அறிவிக்கப்பட்டது என டிடிவி தினகரன் விளக்கியுள்ளார்.

ஜெயலலிதா டிசம்பர் 5ஆம் தேதி இரவு 11.30 மணிக்கு இறந்ததாக அப்பல்லோ மருத்துவமனை தனது அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் தெரிவித்திருந்தது. ஆனால் அதற்கு ஒரு நாள் முன்பாக டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.30 - 3.50 மணியளவில் ஜெயலலிதா இறந்ததாக ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிலையில், டிசம்பர் 4ஆம் தேதி என்ன நடந்தது என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஜெ.தீபாவின் தாயார் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான 'அரண்மனை' சதி.. ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் விவரித்த சசிகலா

English summary

After ECMO implantation, Jayalalitha was monitored for 24 hours. After that all the doctors consulted and declared Jayalalitha's death at night. That's what actually happened. Does Arumugasamy Commission say that a cardiac arrest itself a death?” TTV Dhinakaran has questioned.