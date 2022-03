"அந்த" ஒரு வார்த்தை.. நெஞ்சை தைத்ததுபோல.. முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்னாரா? என்ன நடந்தது..?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வரும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நாளைய தினம் நடைபெற உள்ள நிலையில், மிக முக்கியமான உத்தரவு ஒன்றினை காவல்துறைக்கு, முதல்வர் ஸ்டாலின் பிறப்பித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள், எஸ்.பி.,க்கள் மற்றும் வனத் துறை அலுவலர்கள் மாநாடு 3 நாள் நடைபெற்றது..

இந்த 2 நாள் மாநாட்டிற்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின்தான் தலைமை தாங்கினார்.. முதல்நாள் நடந்த மாநாட்டில், காவல்துறை குறித்த முக்கிய நடவடிக்கைகள் விலாவரியாக பேசினார்..

அனைத்து நூல்களும் ஒரே இடத்தில்! தமிழகத்தில் பிரம்மாண்ட புத்தகப் பூங்கா! முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு!

English summary

what happened in the chennai conference and Why did CM stalin say that word to the officers