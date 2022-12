பெண்களுக்கு திமுக அரசு செய்தது என்ன? மகளிர் சுய உதவி குழுவில் தொடங்கி பேருந்தில் அலாரம் வரை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: பெண்களின் நலனை பேணும் வகையில் எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் தமிழக அரசானது பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு வழிவகுக்கும் வகையில் பல்வேறு புதிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன.

ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் என்பதை அந்த நாட்டில் வசிக்கும் பெண்களின் நிலையைப் பார்த்தாலே அறிந்துகொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கருணாநிதி காலம் தொடங்கி ஸ்டாலினின் கடந்த 20 மாத கால ஆட்சி வரை திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்காக முன்னெடுக்கப்பட்ட திட்டங்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

அட பாவமே.. பனியில் சிக்கி உயிரோடு உறைந்துபோன மான்.. குளிரில் நடுங்கும் அமெரிக்கா

English summary

Government of Tamil Nadu, which is implementing numerous schemes for the welfare of women, is taking various new measures to lead to the safety of women.