மோடியிடம் எடப்பாடி கொடுத்த ‘ரகசிய கடிதம்’ உள்ளே இருந்த மேட்டர்? ரிவீட் அதிமுகவுக்கா? - அரசியல் பரபர!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சமீபத்தில் சென்னை வந்து சென்ற பிரதமர் மோடியை தனியாகச் சந்தித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் ஒரு ரகசிய கடிதத்தை மோடியிடம் கொடுத்ததாக தகவல் கசிந்தது.

அந்தக் கடிதத்தில் என்ன விவரம் இருந்தது என்பதை திமுக அரசே அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில், பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை செய்து வரும் காரியங்களால் அதிமுக இரட்டைத் தலைமை அப்செட் ஆகியுள்ளது.

காரணம், அந்த ரகசிய கடிதத்தின் சாராம்சத்தைத்தான் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கடந்த சில நாட்களாக கையில் எடுத்துக்கொண்டு விவாதித்து வருகிறாராம் என்கிறார்கள் விபரம் அறிந்த வட்டாரத்தினர்.

English summary

It was reported that Edappadi Palanisamy and O.Panneer Selvam, had given a secret letter to PM Narendra Modi. While the details of the letter were kept secret, AIADMK leaders was upset by what BJP leader Annamalai was doing.