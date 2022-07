இந்தியாவில் திடீரென அதிகரித்த கொரோனா கேஸ்கள்.. என்ன காரணம்? தடுப்பூசியால் கட்டுப்படுத்த முடியுமா?

Chennai

சென்னை: ஓமைக்ரான் வகை வைரஸ் மாதிரிகள் வேகமாக பரவும் தன்மை கொண்டவை என்பதால், இந்தியாவில் திடீரென கொரோனா பரவல் அதிகரிக்க ஓமைக்ரான் திரிபுகளே காரணம் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் ஓமைக்ரான் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக மூன்றாம் அலை ஏற்பட்டது. ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக லேசான கொரோனா பாதிப்பையே ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில் ஜூன் மாதம் தொடங்கியது முதல் நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. ஒருநாளில் 18 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 1.25 லட்சத்தை எட்டியுள்ளது.

பிஏ 2.75 இந்தியாவில் புதிய வகை கொரோனா.. வேறு ரூபத்தில் ஓமைக்ரான்.. எச்சரிக்கை விடுக்கும் விஞ்ஞானிகள்!

All Omicron sub-lineages have extremely high transmissibility, regular and consistent use of good quality face masks together with avoiding crowded places, particularly closed spaces with poor ventilation, can greatly reduce the chances of getting infected.