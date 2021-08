சிவசங்கர் பாபா மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு என்ன ஆதாரம் உள்ளது?.. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பரபர வாதம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கைது செய்யப்பட்ட சிவசங்கர் பாபா ஜாமீன் கோரி தொடர்ந்த வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்துள்ளது.

சென்னை கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள சுஷில் ஹரி பள்ளியின் தாளாளரான சாமியார் சிவசங்கர் பாபா பாலியல் வழக்கில் சிக்கி போக்சோ வழக்கில் செங்கல்பட்டு கிளை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

The Chennai High Court has postponed the verdict in the case of Sivasankar Baba, who was arrested for sexually harassing schoolgirls, seeking bail