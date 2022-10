ஒரு சம்பவம்.. 2 கணக்கு.. சவுத் ‘வலிமை’.. மோடிக்கு கௌரவம்.. அதிரடி காட்ட ரெடி.. ஓபிஎஸ் டீம் பரபர!

Chennai

மதுரை : பிரதமர் மோடி, முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜைக்கு வரவிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், தங்கக் கவசத்தைப் பெற்று தங்கள் பலத்தை நிரூபிக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக சார்பில் வழங்கப்பட்ட தேவர் தங்க கவசத்தை வங்கியில் இருந்து யார் பெற்று தேவர் குருபூஜை விழா கமிட்டியாரிடம் ஒப்படைப்பது என்பதில் ஈபிஎஸ் - ஓபிஎஸ் இடையே மோதல் நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில், டெல்லியின் பார்வையும் தேவர் குருபூஜையை நோக்கி விழுந்துள்ளதால், தங்கள் பலத்தைக் காட்டி, மோடியின் ஆதரவை தன் பக்கம் பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் ஓபிஎஸ் டீம் ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

தென்மாவட்டங்களில் தங்களுக்கு இருக்கும் வலிமையைக் காட்டவேண்டும், டெல்லியின் ஆதரவையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஒரு பிளானை கையில் எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

It is said that O.Panneerselvam is planning to receive Thevar gold armor and present it to Thevar Guru pooja via the hands of PM Modi. Sources says that OPS has calculated that Delhi's support will be assured for itself as it is helping the BJP's 'South' plan through this.