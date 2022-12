ஓ.. திறமைக்கான பரிசுதான் அமைச்சர் பதவி? சத்தமின்றி உதயநிதி ஸ்டாலின் சாதித்தது என்ன தெரியுமா? லிஸ்ட்

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை: சென்னை கிண்டியில் உள்ள கவர்னர் மாளிகையில் நாளை காலை நடைபெற உள்ள விழாவில், கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி, உதயநிதி ஸ்டாலினை அமைச்சராகப் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க இருக்கிறார். இதன் மூலம் தமிழக அமைச்சர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 34 ஆக உள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினையும் இந்தப் பட்டியலில் சேர்த்தால் அமைச்சரவை எண்ணிக்கை 35 ஆகிறது. உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இளைஞர் நலம் மற்றும் சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத்துறை ஒதுக்கப்படும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்துவந்த பாதையைக் கொஞ்சம் விரிவாகத் திரும்பிப் பார்க்கலாம்.

நண்பேன்டா.. அமைச்சராகும் உதயநிதி.. விமர்சித்த எதிரணிகளை விளாசிய அன்பில் மகேஷ்..சுளீர் பதிலடி.. ஆஹா

English summary

DMK minister to be Udhayanidhi Stalin has achieved many things for the DMK party in the past, here in this artile you can find what are the achievements Udhayanishi has done.