அங்கேயே கைவைக்கும் அண்ணாமலை.. கவனித்தீர்களா.. அவருக்கே 'டஃப்' தருவாரா.. செம்ம எதிர்பார்ப்பு

சென்னை: முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி அண்ணாமலை தமிழக பாஜகவில் இணைந்த போது, பாஜக துணை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். இப்போது எல் முருகன் மத்திய அமைச்சரானதால் இப்போது பாஜக மாநில தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இனி அண்ணாமலையின் செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

கொங்குவை குறிவைக்கும் BJP.. சீனியர்களுக்கு மத்தியில் Annamalai தலைவரானது எப்படி?

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருந்த எல். முருகன் புதன்கிழமை மத்திய இணை அமைச்சராக பதவியேற்றார். அவருக்கு மீன் வளம், கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால் பண்ணை, தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை ஒதுக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், முருகன் வகித்து வந்த பதவிக்கு அண்ணாமலையை நியமித்திருக்கிறது பாஜக மேலிடம்.

அண்ணாமலை பாஜக மாநில தலைவரான உடன் சொன்ன ஒரு விஷயம் மிக முக்கியமானது. அதாவது பாஜகவின் சிந்தாந்த்தை ஒவ்வொரு வீடாக கொண்டு சேர்ப்பதே எனது முதல் பணி என்று கூறியுள்ளார். இதுவே ஒரு கட்சியை பலப்படுத்த தேவையான முதல் விதி. எனினும் இதை ஒவ்வொரு செயல்படுத்துவது என்பது எளிதானது அல்ல. மிகவும் சவாலானது.

அண்ணாமலை மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல்..

English summary

"I am neither right-wing nor left-wing. I want to go down that path of whatever is right. Now I am working on the roots. I want to bring about a change at the grassroots in tamilnadu bjp: said annamalai ips