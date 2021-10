நவம்பர் 1 முதல் இந்த ஸ்மார்ட்போன்களில் எல்லாம் வாட்ஸ் அப் இயங்காது... உடனே செய்ய வேண்டியது என்ன?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: ஆண்ட்ராய்டு 4.0.4 மற்றும் அதற்கு முந்தைய ஆண்ட்ராய்டு வெர்சன்கள் உள்ள பழைய ஸ்மார்ட் போன்களில், வரும் நவம்பர் மாதம் 1 ஆம் தேதி முதல், வாட்ஸ் அப் செயலி இயங்காது என்று வாட்ஸ் அப் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் கோடிக் கணக்கானோர் வாட்ஸ் அப் ஆப்பை பயன்படுத்தி வருகிறார்கள். இந்த ஆப் தான் வீடியோ, ஆடியோ, டாக்குமெண்ட், மெசெஜ் தகவல்களை அனுப்புவதற்கு உலகம் முழுவதும் பெரும்பாலான மக்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்நிலையில் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அடிக்கடி அப்டேட் செய்யப்பட்ட வெர்சனில் வாட்ஸ் அப் இயங்குகிறது. அதேநேரம் லேட்டஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு வெர்சனுக்கு ஏற்ப தகவல் தொழில்நுட்ப வசதிகளை வாட்ஸ் அப் மாற்றி வருகிறது. அதேநேரம் பழைய ஆண்ட்ராய்டு செல்போன்களில் இயங்காத வகையில் புதுப்பித்தும் வருகிறது. இப்படி பழைய ஆண்ட்ராய்டு போன்கள் பலவற்றில் தற்போது வாட்ஸ்அப் இயங்குவது இல்லை.

English summary

WhatsApp has declared that it would no longer support phones running Android 4.0.4 and previous versions. Before the deadline, affected users should switch to a compatible device and store their chat history.