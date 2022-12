ஆப்பிள் சாம்சங் யூசர்களுக்கு ஷாக் செய்தி! இனி ‘இந்த’ போன்களின் வாட்ஸ் அப் வேலை செய்யாது! என்னவாம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரபல மெசன்ஞ்சர் நிறுவனமான வாட்ஸ் அப் கொடுக்கும் அப்டேட்கள் பல பழைய மாடல்களில் வேலை செய்யவில்லை என யூசர்கள் புகார் அளிக்கும் நிலையில், டிசம்பர் 31 முதல் 49 போன்களில் வாட்ஸ் அப் வேலை செய்யாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளத. இதில் ஐபோன் 5, சாம்சங் கேலக்ஸி 3 உள்ளிட்டவையும் அடங்கும்.

பேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் போல தற்போது உலகம் முழுவதும் அதிகம் பேர் பயன்படுத்தும் செயல்களில் ஒன்றாக வாட்ஸ் அப் உள்ளது. உலக அளவில் பில்லியன் கணக்கான மக்கள் வாட்ஸ் அப்பை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

தகவல் பரிமாற்றத்தோடு நின்றுவிடாமல் தற்போது வீடியோ காலிங், போட்டோ வீடியோ பகிர்தல், வாய்ஸ் காலிங் வசதிகளையும் வாட்ஸ் அப் தனது பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது.

English summary

While users are complaining that the updates given by the popular messenger company WhatsApp are not working on many old models, it has been announced that WhatsApp will not work on 49 phones from December 31. This includes the iPhone 5, Samsung Galaxy 3 and more.