இன்று சந்திர கிரகணம்! தமிழகத்தில் எப்போது தொடங்குகிறது? எங்கெல்லாம் ’ரத்த நிலா’வை பார்க்கலாம்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் சென்னையில் சந்திர கிரகணம் மாலை 5:39 மணிக்கு தொடங்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எங்கெல்லாம் 'ப்ளட் மூன்' எனப்படும் ரத்த நிலாவை பார்க்கலாம் என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே பூமி வரும்போது அதன் நிழலில் நிலவு மறைந்து விலகும் நிகழ்வு சந்திர கிரகணம் என அழைக்கப்படுகிறது. சந்திரன் பூமி சூரியன் ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் பயணிக்கும் போது சந்திர கிரகணம் நிகழும்.

இந்த கிரகணத்தின் போது நிலவு சிகப்பு நிறத்தில் மாறுவதால் பிளட் மூன் என அழைக்கப்படுகிறது. சந்திர கிரகணத்தின் போது சந்திரனை நோக்கி வரும் சூரிய ஒளி பூமியின் மீது சிதறடிக்கப்படுவதால் நிலவின் நிறம் சிகப்பு நிறமாக மாறுகிறது இதை இரத்த நிலா அல்லது பிளட் மூன் என அழைக்கப்படுகிறது.

சந்திர கிரகணம் 2022 நவம்பர் LIVE: முழு சந்திர கிரகணம்..ரத்த நிலா தமிழகத்தில் எப்போது தெரியும்

English summary

As the lunar eclipse is predicted to start at 5:39 PM in Chennai in Tamil Nadu, let's check where you can see the 'Blood Moon'.