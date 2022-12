Chennai

சென்னை : ஆவின் தயாரிப்புகள் விலை உயர்ந்துள்ள நிலையில் பாள்வளத்துறை அமைச்சரைப் பாராட்டும் முதல்வர் ஸ்டாலின், மின் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு மின்வாரியத்தின் வருவாய் உயர்ந்ததற்கு செந்தில் பாலாஜியை பாராட்டப்போகிறாரா எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி - பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை இடையேயான வார்த்தைப் போர் நாளுக்கு நாள் உச்சமடைந்து வருகிறது.

சமீபத்தில், அண்ணாமலை அணிந்திருக்கும் வாட்ச் தொடர்பாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விமர்சித்த நிலையில், தற்போது செந்தில் பாலாஜியை சீண்டியுள்ளார் அண்ணாமலை.

BJP State President Annamalai has questioned Chief Minister Stalin is praising Dairy Minister while the prices of the products have gone up, and whether he is going to praise Senthil Balaji for raising the electricity tariff and increasing the revenue of the Electricity Board.