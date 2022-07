Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவில் 3 முக்கிய விஷயங்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன.. நாளுக்கு நாள் இந்த பிரச்சனை அதிகமாகி கொண்டே போகும் நிலையில், பரபரப்புகளும், கவலைகளும் தொண்டர்களிடம் கூடி வருகிறது.

கட்சிக்குள் போட்டியாளர்களை எடப்பாடி கவிழ்த்த வரலாறு

அதிமுக 2 ஆகி பிரிந்துவிட்டது.. இதில் மெஜாரிட்டியுடன் எடப்பாடி திகழ்கிறார்.. ஆனால், எடப்பாடி டீமுக்குள்ளேயே புகைச்சல்கள் கிளம்பிவிட்டன.

மூத்த தலைவர் பொன்னையனின் ஆடியோ பதிவு மிகப்பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்தி விட்டது.. மிமிக்ரி என்ற ஒரே வார்த்தையில் பொன்னையன் முடித்து கொண்டாலும், அந்த ஆடியோவின் உண்மைகள் பல விஷயங்களை பதிவிட்டு போயுள்ளது..

இன்று ஓபிஎஸ்.. நாளை எடப்பாடி..? முதுகில் குத்த ரெடி..

