”புரட்சித் தலைவர்” எங்கே? திமுக அரசு எம்ஜிஆரை கலங்கப்படுத்துவிட்டது -திடீரென கொதித்த எஸ்.பி வேலுமணி

சென்னை: சென்ட்ரல் ரயில்நிலைய மேம்படுத்தப்பட்ட சதுக்கம் மற்றும் சுரங்க நடைபாதை சதுக்க திறப்பு விழா விளம்பரத்தில், புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன் மத்திய ரயில் நிலையம் என்று குறிப்பிடாமல் "புரட்சித் தலைவர்" என்ற வார்த்தையை தமிழ்நாடு அரசு அரசியல் காழ்புணர்ச்சியுடன் தவறவிட்டுவிட்டதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Former AIADMK Minister SB Velumani has accused the Tamil Nadu government of missing the word "Puratchi thalaivar" in the advertisement for the opening of the Chennai Central Railway Station's Improved Square and subway, without mentioning the Puratchithalaivar Dr. MG Ramachandran as the Central Railway Station.