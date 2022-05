திமுக பக்கம் 2 பாஜக எம்எல்ஏக்கள்.. செந்தில்குமார் எம்.பி. சொன்னது யாரை தெரியுமா? றெக்கை கட்டிய யூகங்கள்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பாஜகவின் இரு சட்டசபை உறுப்பினர்கள் திமுகவுடன் தொடர்பில் உள்ளதாகவும் அவர்களை தலைவர் இசைவு தெரிவித்தால் தூக்கிவிடுவோம் என்றும் திமுக எம் பி செந்தில் குமார் கூறியிருக்கும் நிலையில் அந்த இரு எம்எல்ஏக்கள் யாரென்ற கேள்வி எழுகிறது.

திமுக மாநிலங்களவை எம்பி திருச்சி சிவாவின் மகன் சூர்யா சிவா பாஜகவில் இணைந்தார். இது திமுகவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுகவில் உழைப்பவர்களுக்கு மரியாதை இல்லை என திருச்சி சிவா மகன் சூர்யா வெளிப்படையாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திமுகவுக்கு அடுத்த பெரிய கட்சி நாங்கதான் என சொல்லிக் கொள்ளும் பாஜக, திமுகவின் முக்கிய புள்ளியின் மகனையே கொத்தாக தூக்கியதை பாஜகவினர் சமூகவலைதலங்களில் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

திமுகவின் தொடர்பில் 2 பாஜ எம்எல்ஏக்கள்! தலைமை தலையசைத்தால் தட்டி தூக்குவோம்! செந்தில்குமார் எம்பி

English summary

Who may be the 2 BJP MLAs touch with DMK? Here are the speculations and its possibilities.