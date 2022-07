வடஇந்தியாவிற்கு மட்டும் முன்னுரிமையா? பாகுபாடு காட்டி.. தென்னிந்தியர்களிடம் வறுபட்ட நத்திங் போன்!

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: டுவிட்டரில் நேற்று முதல் DearNothing எனும் ஹேஷ்டேக் டிரெண்ட் ஆகி வரும் நிலையில் நத்திங் போன் ஒன் தென்இந்தியர்களுக்கு எதிரானதா என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையில் அதுபற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

நேற்று முதல் டுவிட்டரில் #DearNothing எனும் ஹேஷ்டேக் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது. குறிப்பாக இதில் தென்இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் அதிகமாக கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இது எதற்காக நடந்தது?, இதன் பின்னணி என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதன் விபரம் வருமாறு:

சர்ச்சைக்குரிய வீடியோ விவகாரம்: டுவிட்டர் இந்திய இயக்குனரை கைது செய்ய உயர்நீதிமன்றம் தடை!

English summary

As the hashtag DearNothing has been trending on Twitter since yesterday, the question has been raised as to whether Nothing Phone One is against South Indians.