ஈரோடு கிழக்கு வேட்பாளர் ரெடி.. முக்கிய ஆலோசனையில் ‘டாப்’ தலையே ஆப்சென்ட்.. 2 நாளும்! இதுதான் காரணமா?

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணி சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடும் நிலையில், வேட்பாளரை தேர்வு செய்வது தொடர்பாக சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டுராவ் இன்று 2வது நாளாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார். நேற்றும், இன்றும் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி பங்கேற்காதது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளரை தேர்வு செய்வது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் தினேஷ் குண்டு ராவ் தலைமையில் நேற்று இரவு நடைபெற்றது.

அதைத் தொடர்ந்து இன்றும் ஆலோசித்தனர். இந்த ஆலோசனையின்போது யாரை வேட்பாளராக நிறுத்த காங்கிரஸ் தலைமைக்கு பரிந்துரைப்பது என்பது குறித்தும், வெற்றி வாய்ப்புகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.

As Congress is contesting on behalf of DMK alliance in the Erode East by-election, in-charge Dinesh Gundurao held a consultation meeting at Satyamurthy Bhawan, Chennai regarding the selection of candidate. Congress state president KS Alagiri did not participated in these meetings has caused a stir.