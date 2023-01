பாஜகவுக்கு 4 ஆப்ஷன்.. எடப்பாடிக்காக துடிக்கும் அண்ணாமலை.. இதான் காரணமாம்! போட்டு உடைக்கும் ப்ரியன்!

இடைத்தேர்தலில் பாஜக திட்டம் பற்றியும், அண்ணாமலை ஈபிஎஸ்ஸை ஆதரிக்க நினைப்பது ஏன் என்பது பற்றியும் பத்திரிகையாளர் ப்ரியன் பேசியுள்ளார்.

சென்னை : "ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பாஜகவுக்கு இப்போது 4 ஆப்ஷன்கள் இருக்கின்றன. அண்ணாமலை மட்டும், நாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதற்குக் காரணம், தான் கொங்கு மண்டலத்தில் தேர்தலில் நின்றால் ஈபிஎஸ்ஸின் ஆதரவு தேவைப்படும் என்பதால் எடப்பாடியை ஆதரிக்க நினைக்கிறார்." என ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் மூத்த பத்திரிகையாளர் ப்ரியன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் நெருங்க நெருங்க அதிமுக கூட்டணியில் பரபரப்புகள் எழுந்து வருகின்றன. திமுக கூட்டணியில் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டு வாக்கு சேகரிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு அணிகளும் களமிறங்குவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், பாஜகவின் திட்டம் என்ன? அண்ணாமலையின் கணக்கு என்ன என்பது பற்றி நமது ஒன் ஒந்தியா பேட்டியில் பேசியுள்ளார் ப்ரியன். இனி அவரது பேட்டி..

BJP now has 4 options in Erode East by-election. Annamalai is pushing that we should support Edappadi Palaniswami in some way. Because he wants to support EPS as he will need the support of EPS if he contests in Kongu region.” Senior journalist Priyan said to One India Tamil.