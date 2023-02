செந்தில் முருகனுக்கு அதிமுகவில் முக்கிய பதவி.. ‘கைம்மாறு’ செய்யும் ஓபிஎஸ்.. அப்போ கன்ஃபார்மா?

இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் செந்தில் முருகனை அதிமுக அமைப்பு செயலாளராக நியமித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக ஓபிஎஸ் அணி சார்பில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட செந்தில் முருகனை தற்போது அதிமுக அமைப்பு செயலாளராக நியமித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, ஓபிஎஸ் தரப்பு போட்டியில் இருந்து விலக முடிவெடுத்துள்ளதால், செந்தில் முருகனுக்கு பதவி அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்லம் அணி சார்பில் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட நேற்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் செந்தில்முருகன். ஆனால் செந்தில்முருகன் தற்போது வேட்புமனுவை வாபஸ் பெற உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம், பொதுக்குழுவைக் கூட்டி அதிமுக வேட்பாளரைத் தேர்ந்தெடுக்குமாறு உத்தரவிட்ட நிலையில், ஈபிஎஸ் தரப்பு நிறுத்தும் வேட்பாளரையே ஆதரிக்க ஓபிஎஸ் தரப்பு முடிவெடுத்துள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு காரணமாக அதிமுகவின் இரண்டு அணிகளும் ஒற்றுமையாகப் போட்டியிடும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்று ஓபிஎஸ் அணியினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஒன்றரை மணி நேரம்.. சடாரென நிர்வாகிகளை அழைத்த எடப்பாடி.. பொதுக்குழு? “முக்கிய முடிவு”.. உடனே ஆக்சன்!

English summary

O. Panneerselvam has now appointed Senthil Murugan as the AIADMK organizational secretary, who was nominated as the Erode East by-election candidate on behalf of AIADMK OPS team. Following the Supreme Court order, the OPS side has decided to pull out of the competition and is said to have given the post to Senthil Murugan.