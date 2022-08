தேதி குறித்த எடப்பாடி.. வேலையைத் தொடங்கிய மா.செக்கள்.. தென் தமிழக பயணத்தின் நோக்கம் என்ன?

Chennai

சென்னை : தென் மாவட்டங்களில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது சுற்றுப்பயணத்தை விரைவில் தொடங்குவார் என்று கூறப்படும் நிலையில், அவருக்குப் போட்டியாக எடப்பாடி பழனிசாமியும் தென் தமிழக சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கவிருக்கிறார்.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியில் இருந்தும் கட்சியில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ள ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனது பலத்தை நிரூபிக்க தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள முடிவு செய்துள்ளார்.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனக்கு பலம் அதிகமுள்ள தென் மாவட்டங்களில் இருந்து தனது பயணத்தை விரைவில் தொடங்குவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஓபிஎஸ்ஸின் இந்தச் சுற்றுப்பயணத்துக்கு போட்டியாகவே எடப்பாடி பழனிசாமி தென் மாவட்ட சுற்றுப்பயணத் திட்டத்தை வகுத்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஈபிஎஸ் ஆதரவு மா.செக்கள் இந்த சுற்றுப் பயணத்துக்கான ஏற்பாடுகளைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

While O.Panneerselvam is said to be starting his tour soon, his rival Edappadi Palaniswami is also going to start his South Tamil Nadu tour.