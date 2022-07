ஓபிஎஸ்ஸிடம் அதிமுக அலுவலக சாவியை தராதது ஏன்? காரணங்களை அடுக்கிய நீதிபதி.. முழு விபரம்

Chennai

சென்னை: ஓ பன்னீர் செல்வத்திடம் அதிமுக அலுவலக சாவியை ஒப்படைக்காதது ஏன் என்பது குறித்து நீதிபதி பல்வேறு காரணங்களை அடுக்கியுள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் அதிமுக அலுவலகத்தில் கடந்த 11-ஆம் தேதி நடந்த வன்முறையை அடுத்து அந்த அலுவலகத்திற்கு வருவாய் துறை சீல் வைத்தது. இதையடுத்து அதிமுக அலுவலகத்தின் சீலை அகற்ற கோரி ஓபிஎஸ் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்கு மீது இன்று நீதிபதி சதீஷ்குமார் தீர்ப்பளித்தார். அதில் அதிமுக தலைமை அலுவலக சாவியை எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் ஒப்படைக்குமாறு உத்தரவிட்டிருந்தார்.

Why judgement is not favour for OPS in ADMK office seal issue? Here are the reasons tabled by Judge.