உயர் நீதிமன்ற உத்தரவு இன்னும் கைக்கு வரல.. அதனால.. மாரிதாசுக்கு ஜெர்க் கொடுத்த போலீஸ்- என்ன நடந்தது?

சென்னை: யூ டியூபர் மாரிதாஸ் மீதான 2வது வழக்கை மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் நடந்த விசாரணையில் நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் ரத்து செய்த நிலையில், மாரிதாஸை இந்த வழக்கில் இருந்து விடுவிப்பதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது.

Maridhas Answers என்ற பெயரில் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வரும் மதுரையை சேர்ந்த யூ டியூபர் மாரிதாஸ் பல்வேறு வழக்குகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். முதலில் முப்படை தளபதி பிபின் ராவத் மரணத்தின் போது தமிழ்நாடு குறித்து தவறுதலாக ட்விட் செய்ததாக புகார் வைக்கப்பட்டது. இதில் கைது செய்யப்பட்டவர் அந்த வழக்கில் விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

யூ டியூபர் மாரிதாஸ் மீதான இந்த் வழக்கை மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் நடந்த விசாரணையில் நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் ரத்து செய்தார். மாரிதாஸ் செய்த ட்விட்டில் எந்த தவறும் இல்லை என்று கூறி நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார்.

