சசிகலாவை மீண்டும் எப்படி நம்புகிறார் ஓபிஎஸ்? - பதில் ‘பரம ரகசியம்’ - பன்னீர் வைக்கும் ‘பலே’ செக்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தன்னை ஓரங்கட்டிய சசிகலாவை மீண்டும் சீனில் கொண்டு வர ஓ.பன்னீர்செல்வம் முயற்சிப்பது அவருக்கே எதிர்காலத்தில் சிக்கலை ஏற்படுத்துமே என்ற கேள்விக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் 'ஒரு பரம ரகசிய' பதில் இருக்கிறதாம்.

ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பிறகு சசிகலா குடும்பத்தினரின் குடைச்சலால் டென்ஷனாகி, 'தர்மயுத்தம்' நடத்திய ஓபிஎஸ், மீண்டும் சசிகலாவுடன் இணையத் துடிப்பது ஏன் என்பதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினரின் கேள்வி.

அந்தக் கேள்வி ஓபிஎஸ்ஸை ஆதரிக்கும் சாமானிய தொண்டர்களுக்கும் எழுந்திருக்கும். ஏன் ஓபிஎஸ்ஸுக்கே கூட எழுந்திருக்கக்கூடும். தொண்டர்களுக்குத் தெரியாத அந்த பதில், ஓபிஎஸ்ஸிடம் இருக்கிறது என்கிறார்கள்.

தனக்கு விரோதியாக இருந்தவரையே மீண்டும் நாடிச் செல்வதற்கு பின்னணியில், ஓபிஎஸ் நம்பும் ஒரு பயங்கரமான 'செக்' இருக்கிறதாம். அந்த செக் சுமார் 2000 கி.மீட்டர் தொலைவுக்கு அப்பால் உள்ள டெல்லியில் இருக்கிறது.

English summary

O.Panneerselvam has a 'top secret' answer to the question of whether OPS attempt to bring back Sasikala on scene, who had sidelined him, will cause problems for him in the future. Political observers say that, OPS have a 'trump card' in join back to former enemy.