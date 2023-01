ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல்.. விலகிய பாமக.. பின்னணியில் 5 ‛மேஜர்’ விஷயம்.. கணிப்பு சரிதான்!

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடப்போவது இல்லை என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இன்று அறிவித்துள்ளது. மேலும் தேர்தலில் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை என அந்த கட்சி தெரிவித்துள்ள நிலையில் தான் இடைத்தேர்தல் போட்டியில் இருந்து பாமக விலகியதன் பின்னணியில் உள்ள 5 முக்கிய விஷயங்கள் என்ன? என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த 2021 சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரான ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகன் திருமகன் ஈவெரா ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். கடந்த 4ம் தேதி அவர் காலமானார். தற்போது ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

கூட்டணி தர்மத்தின் அடிப்படையில் இந்த தொகுதி மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே திமுக ஒதுக்கி உள்ளது. இதில் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் அல்லது அவரது குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவர் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக போட்டியிட உள்ளார். அநேகமாக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் இளைய மகன் சஞ்சய் சம்பத் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

English summary

The Pattali Makkal Katchi has announced today that it will not contest the Erode East Assembly Constituency by-election. And the party also said that it has no support for anyone in the election?. Now what are the 5 main reasons behind PMK withdrawal from the by-election contest has been revealed.