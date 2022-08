மா.செக்களுக்கு போன ஹேப்பி நியூஸ்.. ‘சரியா இருக்காது’ - திமுக ‘தலை’யின் முடிவுக்குப் பின்னணி என்ன?!

Chennai

சென்னை : திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் முடிவு, தற்போதைய மாவட்ட செயலாளர்கள், ஒன்றிய செயலாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்திருக்கிறதாம்.

திமுகவின் 15ஆவது உட்கட்சி தேர்தல் மாவட்ட வாரியாக நடைபெற்று வருகிறது. பெரும்பாலான இடங்களில் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கான தேர்தல்கள் நிறைவடைந்துள்ளன.

ஸ்டாலினின் அதிருப்தியைச் சம்பாதித்திருக்கும் மாவட்ட செயலாளர்கள் பலர் அதிரடியாக மாற்றப்பட இருப்பதாக முன்னர் தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்நிலையில், ஸ்டாலின் அப்படியான அதிரடி ஆக்‌ஷன் எதையும் மேற்கொள்ளப் போவதில்லை என்றும், அவர் வேறொரு கணக்கு வைத்திருப்பதாகவும் திமுக மேலிட வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது.

It is said in the upper circles that MK Stalin is not going to take any action now against DMK district secretaries. : எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது கட்சிக்காக உழைத்தவர்களை கைவிடக்கூடாது என ஸ்டாலின் நினைக்கிறாராம்.