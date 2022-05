உங்கள் முடி ஏன் வெள்ளையாக மாறிவிட்டது? தமிழக பாஜக பிரமுகரிடம் கேள்வி எழுப்பிய பிரதமர் மோடி

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛உங்கள் முடி ஏன் வெள்ளையாக மாறிவிட்டது'' என தன்னிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டதாக தமிழக பாஜக துணை தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று சென்னை வந்தார். சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடந் நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு திட்ட பணிகளை துவங்கி வைத்தார்.

தமிழகத்தில் பணிகள் முடிந்த திட்டங்களை துவங்கி வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல்லும் நாட்டினார். இந்த திட்ட பணிகளின் மொத்த மதிப்பீடு ரூ.31,400 கோடியாகும்.

English summary

I met PM Narendra Moi. He asked all well? Why your hair turne so White?, says Narayanan thirupathy Who is Vice President of Tamilnadu BJP.