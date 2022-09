சிக்கலில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.. '13ஆம் தேதி இருக்கு'.. சோதனை தீருமா? பிரச்சனை நேருமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக மோதல் விவகாரத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பை விடாமல் விளாசி வரும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு வரும் செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி சிக்கல் தீரப்போகிறதா? சோதனை வரப்போகிறதா? எனக் கேள்வி எழுந்துள்ளது.

நில மோசடி தொடர்பாக, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரின் மருமகன் நவீன்குமாரின் சகோதரர் மகேஷ் புகார் அளித்திருந்தார்.

நில மோசடி புகாரில் தனக்கு எதிரான வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தொடர்ந்து வழக்கில் செப்டம்பர் 13ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பிக்க உள்ளது.

இந்த வழக்கில் அமைச்சர் தெரிவித்த வாதங்களுக்கு, மகேஷ் தரப்பில் தகுந்த பதில் சொல்லப்பட்டுள்ளதால், தீர்ப்பு ஜெயக்குமாருக்கு எதிராக வரக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

English summary

Madras High Court is set to issue an order on September 13 in the case of former AIADMK minister Jayakumar seeking to quash the case against him in the land scam complaint.