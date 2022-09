சசிகலா புஷ்பாவுக்கு பாலியல் சீண்டல்.. 'நேர்ல வாங்க!' பொன்.பாலகணபதிக்கு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முன்னாள் எம்.பி சசிகலா புஷ்பாவிடம் பாஜக மாநில பொதுச்செயலாளர் பொன்.பாலகணபதி அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டதாக எழுந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, பொன்.பாலகணபதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்குமாறு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

பாஜக நிர்வாகி சசிகலா புஷ்பாவிடம் பொது இடத்தில் அக்கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் பொன்.பாலகணபதி அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

பொது நிகழ்ச்சியில், பாஜகவின் பொன்.பாலகணபதி, முன்னாள் எம்.பி சசிகலா புஷ்பாவிடம் அநாகரிகமாக நடந்து கொண்டது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பரவியது.

இந்நிலையில், பொன்.பாலகணபதி நேரில் ஆஜராகி, எழுத்துப்பூர்வ விளக்கம் அளிக்குமாறு தேசிய மகளிர் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

National Commission for Women has sent a notice to Pon.Balaganapathy to appear in person and give a written explanation on the allegation that Balaganapathy behaved indecently with Sasikala Pushpa in a public place.