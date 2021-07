வென்டிலேட்டரில் பவணி எப்படி இருக்கா?.. பெற்றோரை தர்ம சங்கடப்படுத்துக்குள்ளாக்கும் யாஷிகா ஆனந்த்!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மாமல்லபுரம் அருகே கார் விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த நடிகை யாஷிகா ஆனந்திற்கு மீண்டும் எலும்பு முறிவுக்கான அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படவுள்ளதாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். மேலும் அவரது தோழி வள்ளிச் செட்டி பவணி எப்படி இருக்கிறார் என்பது குறித்து யாஷிகா விசாரித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

நடிகை யாஷிகா ஆனந்த் கடந்த 24 ஆம் தேதி இரவு மாமல்லபுரம் அருகே உள்ள ஒரு ரிசார்ட்டில் இரவு பார்ட்டியை முடித்துக் கொண்டு 3 நண்பர்களுடன் காரில் சென்னை திரும்பி கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அதிவேகமாக காரை ஓட்டியதால் நிலைத்தடுமாறி தடுப்புச் சுவரில் மோதி கவிழ்ந்தது. இதில் யாஷிகா ஆனந்திற்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. அது போல் அவருடன் இருந்த இரு ஆண் நண்பர்களுக்கும் காயம் ஏற்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.

