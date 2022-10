திவ்யா எனக்கு வேண்டும்.. ஈஸ்வரால் மன உளைச்சல்..வில்லனா? ஹீரோவா..உங்களுக்கே தெரியும்.. அர்ணவ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: என்னுடைய மனைவி திவ்யாவும் குழந்தைகளும் வேண்டும் என்றும் ஈஸ்வர் செய்யும் டார்ச்சரால் மன உளைச்சல் ஏற்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார் செல்லம்மா டிவி சீரியல் நடிகர் அர்ணவ். நான் ஹீரோவா? வில்லனா என்பது உங்களுக்கே தெரியும் என்றும் நடிகர் அர்ணவ் கூறியுள்ளார்.

டிவி சீரியல் தொடரை போல தினசரியும் நீண்டு கொண்டே போகிறது செல்லம்மா சீரியல் நாயகன் அர்ணவ், செவ்வந்தி சீரியல் நடிகை திவ்யா இடையேயான பஞ்சாயத்து. அர்ணவ் மீது அடுக்கடுக்காக குற்றச்சாட்டுகளை திவ்யா வைக்க அதை ஆதாரங்களுடன் மறுத்து வருகிறார் அர்ணவ்.

நடிகை அன்ஷிதா உடன் தொடர்பில் இருக்கும் அர்ணவ், தன்னை ஏமாற்றுவதாக கூறி வருகிறார் திவ்யா. அதை அர்ணவ் உடன் நடிக்கும் சக நடிகைகளும் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறியுள்ளனர். இதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் அர்ணவ். காவல்நிலையில் அளிக்கப்பட்ட புகாருக்கு தான் விளக்கம் அளித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார்.

நான் ஒன்னும் சேரியில் பிறக்கல! வாயைக் கொடுத்து வாங்கிக் கட்டிக் கொண்ட அர்ணவ்! இந்த பிரச்சினை வேறயா?

English summary

Chellamma TV serial actor Arnav said that I want my wife Divya and children and Eshwar's torture is causing me emotional distress. Am I a hero? Actor Arnav also said that only you know the villain.