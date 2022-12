எடப்பாடி புலம்புவதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லி நேரத்தை வேஸ்ட் செய்யமாட்டேன்! முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு!

News

oi-Arsath Kan

தென்காசி: அரசியலில் இருப்பைக் காட்டிக் கொள்வதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி புலம்பி வருவதாகவும் அதற்கெல்லாம் தாம் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை எனவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

பூனை கண்ணை மூடிக்கொண்டு உலகமே இருண்டுவிட்டதா நினைப்பதை போல் எடப்பாடி நினைத்து வருவதாக கிண்டல் அடித்தார்.

மேலும், இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

English summary

Chief Minister Stalin has said that Edappadi Palaniswami is lamenting to show his presence in politics and he does not want to answer all that.