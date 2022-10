சோகம்.. ஆசையாய் விளையாடிய கோவை சிறுவர்கள்! அருகிலேயே இருந்த “ஆபத்து” - விழுங்கிய குளம்.. மூவரும் பலி

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: சூலூரில் குளத்தின் அருகில் நின்று விளையாடிக்கொண்டு இருந்த 3 சிறுவர்கள் தவறி விழுந்ததில் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில மாதங்களாகவே ஏரிகள், குளங்கள், ஓடைகள், கண்மாய்கள் போன்ற பல நீர்நிலைகள் நிரம்பிய நிலையிலேயே உள்ளன. தொடர்ந்து மழைபொழிவும் இருப்பதால் நீர் நிலைகள் செழிப்போடு உள்ளன.

ஒருபக்கம் மகிழ்ச்சியான தகவலாக இது இருந்தாலும் மறுபக்கம் இதனால் பல உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு வருகின்றன. நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் நிரம்பி காணப்படுவதால் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள், பெண்கள் என பலரும் மகிழ்ச்சியோடு குளித்து வருகின்றனர்.

3 சிறுவர்கள் உயிர்களில் காட்டிய அலட்சியம்..திருப்பூர் விவேகானந்தா காப்பகத்திற்கு சீல்.. அரசு அதிரடி

English summary

3 boys who were playing near a pond near Sulur drowned when they fell and died. The bodies of the three boys have been sent to the Coimbatore ESI Hospital for postmortem. The police have registered a case and are investigating the incident.