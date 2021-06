Coimbatore

oi-Veerakumar

கோவை: கோவையில் பட்டப் பகலில் ரவுடி ஒருவர் பட்டா கத்தியுடன் ஒரு வீட்டுக்குச் சென்று அங்குள்ளவர்களை தாக்க முயற்சிக்கும் வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவையில் பட்டப் பகலில்.. பட்டா கத்தியுடன் ரவுடி அட்டகாசம்.. வீட்டு கேட்டை உடைக்கும் பரபர வீடியோ

கோவை மசகாளிபாளையம் முல்லை நகரில் வசித்துவரும் மணிகண்டன் என்பவர் பிரபல ரவுடி என்று கூறப்படுகிறது.

இவர் இந்த பகுதியில் அவ்வப்போது குடிபோதையில் கத்தி, அரிவாள் போன்ற பயங்கர ஆயுதங்களுடன் தகராறு செய்து அங்கிருக்கும் வாகனங்களை சேதப்படுத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

In Coimbatore, a rowdy man going to a house with a patta knife and trying to attack the people there.