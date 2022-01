பொங்கல் விழாவில் உரியடித்த அண்ணாமலை.. கையோடு கோவை மாநகராட்சிக்கு எச்சரிக்கை!

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: வாகன நிறுத்தத்திற்கு அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதை கண்டித்து வரும் 21 ஆம் தேதி கோவையில் பாஜக சார்பில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். கோவையில் உரியடித்த கையோடு மாநகராட்சிக்கு எதிராக போராட்டத்தையும் அறிவித்துள்ளார் அண்ணாமலை.

மேகதாதுவில் அணை கூடாது என்பதில் தமிழ்க பாஜக உறுதியாக உள்ளது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

செல்வபுரம் பகுதியில் பாஜக சார்பில் "நம்ம ஊரு மோடி பொங்கல் விழா" எனும் தலைப்பில் பொங்கல் விழா கொண்டாடப்பட்டது. கொரோனா பரவலுக்கு மத்தியில் பண்டிகை கொண்டாட தடை இருந்தாலும் 108 பொங்கல் பானைகளில் பொங்கல் வைக்கப்பட்டது. கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன.

இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை உரியடித்து உற்சாகப்படுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, பாஜக இளைய தலைமுறைக்கு நம் கலாச்சாரத்தை எடுத்து செல்லும் வகையில் பொங்கல் விழாவை நடத்தி வருகிறோம். பிரதமரும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளதாக கூறினார்.

பஸ்சில் பயணம் செய்ய 2 டோஸ் தடுப்பூசி கட்டாயம்.. அறிவிக்குமா தமிழக அரசு?

English summary

BJP Modi Pongal celebration Coimbatore: (பாஜக மோடி பொங்கல் கொண்டாட்டம்) BJP state president Annamalai has said that a massive protest will be held on behalf of the BJP in Coimbatore on the 21st to condemn the high parking charges.