தீவிரவாதிகளின் கூடாரமான கோவை..ஐஎஸ்ஐஎஸ் தொடர்பு.. பாஜக அண்ணாமலை பகீர் குற்றச்சாட்டு

Coimbatore

சென்னை: கோவை மாநகரம் தீவிரவாதிகளின் கூடாரமாக மாறி வருவதாக பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இலங்கையில் நிகழ்ந்த வெடிகுண்டு விபத்து சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளுடன் கோவை கார் குண்டு வெடிப்பு குற்றவாளிகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம், கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயில் பகுதியில் நேற்று முன் தினம் அதிகாலை 4 மணிக்கு, காரின் சிலிண்டர் வெடித்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் காரில் இருந்த நபர் உயிரிழந்த நிலையில், விசாரணைக்காக 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன. தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

கார் வெடிவிபத்தில் இறந்தவர் கோட்டைமேடு பகுதியை சேர்ந்த ஜமேசா முபின் என்பதும், அவர் பழைய துணி விற்பனை செய்யும் தொழில் செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது. ஏற்கனவே அவரிடம் 2019ம் ஆண்டு தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை நடத்தியதும், போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் அவர் விடுவிக்கப்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டது. ஜமேசா முபின் வீட்டில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் நாட்டு வெடிகுண்டு செய்வதற்கான மூலப் பொருட்கள் அவர் வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்து உள்ளனர்.

BJP state president Annamalai has alleged that Coimbatore is turning into a camp of terrorists. Annamalai has alleged that the perpetrators of the Coimbatore car blast are also linked to the ISIS terrorists involved in the bomb incident in Sri Lanka.