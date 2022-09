ஒன்றியச் செயலாளரும் அவரே.. மாவட்டச் செயலாளரும் அவரே.. யார் சாய்ஸ் இது? கோவை மாவட்ட திமுக ருசிகரம்!

Coimbatore

oi-Arsath Kan

கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் ஒன்றியச் செயலாளர், மாவட்டச் செயலாளர் ஆகிய இரண்டு பதவியிடங்களுக்கும் ஒரே நபரை அறிவித்துள்ளது திமுக தலைமை.

வேறு எந்த மாவட்டத்திலும் இல்லாத வகையில் ஒன்றியச் செயலாளராக இருப்பவரிடமே கூடுதல் பொறுப்பாக மாவட்டச் செயலாளர் பதவியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொண்டாமுத்தூர் ரவி, அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜியின் சாய்ஸ் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

அழுகை -உருக்கம் -மன்றாடல்! திமுக மாவட்டச் செயலாளர் தேர்தல் விறு விறு! தர்ம சங்கடத்தில் ஸ்டாலின்!

English summary

