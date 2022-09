”நோட்டா கிட்ட வச்சுக்கோ..” பாஜகவை சீண்டும் திமுக.. கரூரில் ஒட்டிய போஸ்டருக்கு கோவையில் பதிலடி!

Coimbatore

கோவை: கரூரில் செந்தில் பாலாஜியை விமர்சித்து பாஜக தரப்பில் ஒட்டப்பட்ட போஸ்டருக்கு, கோவையில் திமுக சார்பாக பாஜகவை கண்டித்து போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் கொங்கு மண்டலத்தில் பெரிய வெற்றியை பெற முடியாமல் திமுக திணறியது. இதனைத்தொடர்ந்து கொங்கு மண்டல பொறுப்பாளராக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி நியமிக்கப்பட்ட பின்னர், அடுத்து வந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அபார வெற்றியை திமுக பதிவு செய்தது.

எஸ்பி வேலுமணியின் கோட்டை என்று அழைக்கப்படும் கோவையிலேயே திமுக அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது அதிமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதுமட்டுமல்லாமல் 50 ஆயிரம் பேரை ஒரே கூட்டத்தில் செந்தில் பாலாஜி திமுகவில் இணைத்து இருந்தார். செந்தில் பாலாஜி செயல்பாடுகளை கணிக்க முடியாமல் அதிமுக மற்றும் பாஜக கட்சிகள் திணறி வருகிறது.

மாநிலங்களின் திட்டக் குழுவுக்கு வேட்டு வைக்கும் மத்திய பாஜக அரசு- நிதி ஆயோக் அமைப்புகள் திணிப்பு?

At many places in Coimbatore, DMK youths have put up posters with photos of Minister Senthil Balaji and Camparing BJP With Nota as a mockery of the BJP.