ஜெயலலிதா மரணம்.. ஆறுமுகசாமி அறிக்கை பற்றி ஒரேபோடாக போட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: ‛‛ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்திய ஆறுமுகச்சாமி ஆணையத்தின் அறிக்கை புரோபஷனலாக இல்லை. டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் இல்லை. இதை வைத்து அரசியல் வேண்டுமானால் செய்யலாம்'' என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியின்போது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா உடல் நலக்குறைவால் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு 75 நாட்கள் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில் 2016ல் மரணமடைந்தார்.

இதேபோல் அதிமுக ஆட்சியில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல் அமைச்சராக இருந்தபோது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நடந்தது.

English summary

The report of the Arumuga Samy Commission of Inquiry into Jayalalithaa's death was not professional. No technical stuff. We can do politics with this if we want," said PMK leader Anbumani Ramadoss.