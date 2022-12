‘வலை’வீசி வீழ்த்தும் விஜி.. “சட்டி காலியானவுடன் கழற்றி விடுவார்”.. மீண்டும் பகீர் கிளப்பிய தாமரை!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரின் தற்கொலைக்கு, தனியார் டிவியில் பணியாற்றும் விஜி பழனிச்சாமி என்ற பெண்ணே காரணம் என புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அந்தப் பெண் பற்றி தொடர்ச்சியாக ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டு வருகிறார் பாடலாசிரியர் தாமரை. ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக பலரது குடும்பத்தைச் சிதைத்திருக்கிறார் விஜி எனக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார் தாமரை.

கோவையில், தன்னை விட ஏழு வயது குறைந்த, மணமாகாத ஓர் அப்பாவி இளைஞனை ஏமாற்றித் திருமணம் செய்து, அச்சுறுத்தி, தற்கொலை செய்து கொள்ள வைத்துவிட்டார் விஜி என்கிற விஜயலட்சுமி என பகீர் கிளப்பினார் கவிஞர் தாமரை. இதுதொடர்பான புகாரில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மீண்டும் இதுதொடர்பாக ஃபேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ள கவிஞர் தாமரை, இன்பாக்ஸ் அரட்டையில் தனக்குத் தோதான ஆளைத் தேர்ந்தெடுத்து 'அடுத்தடுத்த செயல்'களில் வீழ்த்தி தன்னை விட்டு விலகாமல் பார்த்துக் கொள்வது, அதையே பிணையாக வைத்து தனக்கு வேண்டியதெல்லாம் பெற்றுக் கொள்வது, சட்டி காலியானவுடன் கழற்றி விடுவது, இதுதான் விஜியின் வேலை என விமர்சித்துள்ளார் தாமரை.

English summary

While a complaint has been made that a woman named Viji Palanichamy, who works in a private TV, was the reason for Youth suicide in Coimbatore, lyricist Thamarai has been continuously posting about Viji on Facebook. Thamarai has accused Viji of ruining many families for the sake of luxurious life.