விரக்தியில் தவறான தகவல்களை பரப்புறாங்க..! பார் டெண்டர் தொடர்பாக அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி விளக்கம்

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை: டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் கிடைக்காதவர்களே விரக்தியில் தவறான தகவலை பரப்புவதாக கோவையில் மின்சாரம் மற்றும் மதுவிலக்குத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்

தமிழ்நாட்டில் மின்சாரத்துறை மற்றும் மது விலக்கு ஆயத்தீர்வை துறை ஆகிய இரண்டு துறைகளையும் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கவனித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் சில நாட்களுக்கு முன் டாஸ்மாக் சார்பாக பார் டெண்டர் விடுக்கப்பட்டது. டாஸ்மாக்குகளில் புதிதாக பார் அமைப்பதற்கு இந்த டெண்டர் எடுக்கப்பட்டு பலருக்கு டெண்டர் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 மண்டலங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டாகிறதா?.. டேட்டா சொல்வது என்ன?

இந்த நிலையில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தனக்கு நெருக்கமான சிலருக்கு டெண்டர் வழங்கியதாக பார் உரிமையாளர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர். தங்களிடம் ஏற்கனவே இருந்த பார் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும், புதிய நபர்களுக்கு பார் உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்காக பல கோடி கை மாறி உள்ளது என்று பார் உரிமையாளர்கள் கூறினார்.

English summary

Electricity Minister Senthil Balaji has said that those who did not get the Tasmac bar tender are spreading misinformation in despair.