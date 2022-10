அரசு பள்ளி மட்டுமில்ல.. கோவையில் 23 இடங்களில் முகாம் நடத்தினோம் - ஆர்எஸ்எஸ் பரபர விளக்கம்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: அரசு பள்ளியில் ஆர்.எஸ்.எஸ். முகாம் நடத்தப்பட்டது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து இருக்கும் நிலையில், தாங்கள் ஷாகா பயிற்சி நடத்தவில்லை என்றும் மொத்த 23 இடங்களில் சேவா நிகழ்ச்சிகளே நடத்தியதாகவும் அந்த அமைப்பு விளக்கமளித்துள்ளது.

பாஜகவின் சித்தாந்த அமைப்பான ஆர்.எஸ்.எஸ். நாடு முழுவதும் ஷாகா என்ற பெயரில் பயிற்சி முகாம்களை நடத்தி வருகிறது. இந்த முகாமில் மதவெறி ஊட்டப்படுவதுடன், ஆயுதப்பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது.

ஆனாலும், தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் ஷாகா பயிற்சிகளை ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பினர், பள்ளி சிறுவர்கள் தொடங்கி முதியோர்கள் வரை பலருக்கும் அளித்து வருகின்றனர். இதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளும் உள்ளன.

ஆர்.எஸ்.எஸ் எதிர்பார்க்கும் 'ரத்தம்'.. தலைகீழா நின்னாலும் இங்கே கிடைக்காது - சுப.வீரபாண்டியன் பரபர!

English summary

Police filing a case regarding the conduct of the RSS camp in Kovai Government school. The Hindutva organization has explained that they did not conduct shaka training and only conducted service programs at 23 places.