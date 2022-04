நடு ரோட்டில் கொடூரமாக தாக்கிக் கொள்ளும் மாணவர்கள்.. அஞ்சி ஓடிய பொதுமக்கள்.. கோவையில் என்ன நடந்தது?

Coimbatore

oi-Vigneshkumar

கோவை: தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் அட்டகாசம் செய்யும் சம்பவங்கள் தொடர்கதையாகி உள்ள நிலையில், இப்போது கோவையிலும் மீண்டும் அதேபோன்ற சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது.

கோவை: சாலையில் சண்டை போட்ட மாணவர்கள்... அச்சத்தில் நின்ற பொதுமக்கள் - வைரலாகும் வீடியோ!

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகளில் கடந்த சில காலமாகவே ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் தரக்குறைவாகப் பேசுவது, அட்டகாசம் செய்வது போன்ற வீடியோக்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

குறிப்பாக, கொரோனாவுக்கு பிந்தைய காலத்தில் இது போன்ற சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. திருப்பத்தூர், வேலூர் மாவட்டங்களில் மாணவர்களின் செயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

English summary

school students brawling with each other at a bus stand in Ondipudur near Tamil Nadu’s Coimbatore: (கோவையில் முரட்டுத் தானமாக தாக்கிக் கொண்ட இரு தரப்பு மாணவர்கள்) TN school students were caught on video engaging in unlawful acts.