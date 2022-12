வாட்ஸ்அப் ஹிஸ்டரியை அழித்த முபின் கூட்டாளி.. வெடிகுண்டு தயாரிப்பது பற்றிய புத்தகம்.. ஷாக் தகவல்கள்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு வழக்கு தொடர்பாக மேலும் 3 பேரை என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் கைது செய்த நிலையில், அவர்கள் சிக்கியது எப்படி என்பது தொடர்பான ஷாக் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விவகாரத்தில், ஜமேஷா முபீனுக்கு உதவியதாக ஏற்கனவே 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், முகமது தவ்ஃபிக், உமர் ஃபரூக், ஃபரோஸ்கான் ஆகிய 3 பேரை அண்மையில் என்.ஐ.ஏ. அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.

இவர்களில், உமர் ஃபாரூக், கோவை சம்பவத்திற்குப் பிறகு ஜமேஷா முபின் உடனான தனது வாட்ஸ் -அப் சாட் ஹிஸ்டரியை அழித்ததால் என்.ஐ.ஏ கண்காணிப்பு வளையத்திற்குள் வந்துள்ளார்.

முகமது தவ்ஃபிக்கிடம் ஜமேஷா முபின், வெடிகுண்டு தயாரிப்பது பற்றிய புத்தகத்தைக் கொடுத்தது விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

In the Coimbatore car cylinder blast case, NIA officials have arrested 3 more people for helping Jamesha Mubeen, and shocking information has come out about how they got caught.