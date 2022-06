6 மொழிகளை பேசுவேன்.. குடும்ப கஷ்டத்துக்கு ஸ்விக்கியில் வேலை.. போலீஸால் தாக்கப்பட்ட ஊழியர் கண்ணீர்

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: நான் 6 மொழிகளை பேசுவேன். ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்த்திருக்கேன், குடும்ப சூழலுக்காக ஸ்விக்கியில் வேலை பார்ப்பதாக போக்குவரத்து போலீஸால் தாக்கப்பட்ட ஊழியர் மோகன சுந்தரம் கண்ணீர் மல்க தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை நீலாம்பூர் பகுதியை சேர்ந்த உணவு டெலிவரி செய்யும் தனியார் நிறுவனததில் வேலை செய்து வரும் இளைஞர் ஒருவர் அந்த வழியாக சென்ற தனியார் பளஅளி வாகனம் சாலையில் நடந்து சென்ற ஒரு பெண்ணை இடித்துவிடடு நிற்காமல் சென்றதாக தெரிகிறது.

இதையடுத்து அந்த வேனை துரத்திச் சென்ற இளைஞர் தடுத்து நிறுத்தி கேட்ட போது அங்கு வந்த போக்குவரதது காவலர் சதீஷ் இதை கேட்க நீ யார் என கேட்டு கடுமையாக தாக்கியுள்ளார். இது தொடர்பாக வீடியோ வைரலானது.

’ஸ்விக்கி’ ஊழியருக்கு பளார்! வீடியோவால் வசமாய் சிக்கிய காவலர் சதீஷ் சஸ்பெண்ட்! அதிரடியாக கைது!

English summary

Swiggy Employee Mohana sundaram says that He knows 6 languages and he was worked in IT company.