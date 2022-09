ஆ.ராசா கால் வைக்கட்டும்.. விடமாட்டேன்..கொதித்த உத்தம ராமசாமி.. நீடித்த போராட்டம்..தொடரும் கைது

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: நான் கூறிய கருத்தில் இருந்து பின்வாங்க மாட்டேன். என் சகோதரிகளை தாய்மார்களை பழித்துப் பேசியவர் யாராக இருந்தாலும் விடமாட்டேன் என்று கோவை மாவட்ட பாஜக தலைவர் உத்தம ராமசாமி கூறியுள்ளார். ஆ.ராசாவை மிரட்டும் வகையில் பேசிய உத்தமராமசாமியை காவல்துறையினர் கைது செய்ததை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் ஆ.ராசா, கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது இந்துக்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்ததாக, இந்து அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் குற்றம்சாட்டினர். மேலும் ஆ.ராசா மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி இந்து முன்னணி, பாஜக உள்ளிட்ட இந்து அமைப்பினர் காவல் நிலையங்களில் புகார் அளித்தனர். மேலும் ஆ.ராசாவின் பேச்சை கண்டித்தும், அவரை எம்.பி. பதவியில் இருந்து நீக்க கோரியும் பா.ஜ.க., இந்து முன்னணி உள்பட பல்வேறு இந்து அமைப்புகள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன.

இந்து மக்கள் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக நீலகிரி மக்களவைத் தொகுதி திமுக உறுப்பினர் ஆ.ராசாவை கண்டித்து, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்து முன்னணி அமைப்பின் சார்பில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன.

இழிவான பேச்சு.. ஆ.ராசாவை கண்டிக்காத திமுக..உத்தம ராமசாமியை கைது செய்வதா? - அண்ணாமலை

I will not back down from my opinion. Coimbatore BJP president Uttama Ramasamy has said that I will not let my sisters go to anyone who insulted their mothers. The BJP members protesting against the arrest of Utthama Ramaswamy, who threatened A. Raja, have been arrested by the police.