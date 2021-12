கெத்து.. வேந்தராக நியமிக்கப்பட்ட ராஜபக்சே ஆதரவு புத்த துறவி.. பட்டம் பெற மறுத்த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்!

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கு முருத்தெட்டுவே ஆனந்த தேர என்ற புத்த மதத் தலைவரை வேந்தராக நியமித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், சில மாணவர்கள் அவரிடம் இருந்து பட்டங்களைப் பெற மறுத்துவிட்டனர். இது தொடர்பான வீடியோ ஒன்றும் இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

இலங்கையில் அமைந்துள்ள கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்திற்கு முருத்தெட்டுவே ஆனந்த தேர என்ற புத்த மதத் தலைவர் வேந்தராக நியமிக்கப்பட்டார்.

இருப்பினும், இதற்கு அங்குள்ள பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் சிலர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

Respect for personality..💐💐💐 The personality of a strong youth needed for the future... pic.twitter.com/yy7IcwCS6U

English summary

Colombo University students refuse to accept certificates from monk A group of students of the Colombo University showed their displeasure at the appointment of the Venerable Muruththettuwe Ananda Thero as the Chancellor. Colombo University graduation day viral video.