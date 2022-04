எந்த துறையும் தப்பிக்கல... இலங்கையில் போராட்டத்தில் குதித்த ஐ.டி. ஊழியர்கள்

Colombo

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: பொருளாதார நெருக்கடியால் சிக்கித் தவித்து வரும் இலங்கையில் அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராக ஐ.டி, துறை ஊழியர்களும் வீதியில் இறங்கி பதாகைகளை ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இலங்கை கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்து வருகிறது. தற்போது இது அரசியல் நெருக்கடியாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது.

உணவுப் பொருட்கள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் பெரும் துயரத்துக்கு ஆளாகி இருக்கின்றனர்.

இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடி: கைக்குழந்தையோடு தனுஷ்கோடி வந்த தமிழ்க் குடும்பம் சொல்வது என்ன?

English summary

In Sri Lanka, which is mired in an economic crisis, IT workers took to the streets carrying banners and protest against the government