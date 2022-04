வேற வழி தெரியல! நாளுக்கு நாள் மோசமாகும் இலங்கை பொருளாதாரம்.. நிதி அமைச்சர் எடுத்த முக்கிய முடிவு

Colombo

oi-Vigneshkumar

கொழும்பு: இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி தொடர்ந்து மோசமடைந்து வரும் நிலையில், அந்நாட்டு அரசு முக்கிய நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளது.

அண்டை நாடான இலங்கையில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மோசமான பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே அங்குப் பிரச்சினை இருந்து வந்த போதிலும், இப்போது நிலைமை கையை மீறிச் சென்றுவிட்டது.

கடந்த காலங்களில் வாங்கிய கடனுக்கான வட்டியும் சேர, இலங்கை மீளவே முடியாத பொருளாதார நிதி நெருக்கடியை இப்போது சந்தித்து உள்ளது. இதனால் அங்கு அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கூட உச்சத்தில் உள்ளது.

English summary

Sri Lankan delegation is headed to USA next week, looking to secure up to $4 billion: (அமெரிக்காவிடம் உதவி கேட்கும் இலங்கை) Sri Lanka to ask help from USA.