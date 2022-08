"750 கிமீ ரேஞ்ச்!" பக்கா ஸ்கெட்ச் உடன் களமிறங்கும் சீன உளவு கப்பல்! உற்று நோக்கும் இந்தியா

Colombo

கொழும்பு: இந்தியாவின் எதிர்ப்பையும் மீறி சீன கப்பல் இலங்கைக்குச் சென்றுள்ளது முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

சீனாவில் செயல்பாடுகள் தென் கிழக்கு ஆசியப் பிராந்தியத்தில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது. முதலில் தைவான் விவகாரத்தில் நான்சி பெலோசி வருக்குக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது.

எதிர்ப்பை தெரிவித்தது மட்டுமின்றி நான்சி பெலோசி அங்கிருக்கும் போதே போர்ப் பயிற்சிகளையும் மேற்கொண்டது. இது உலக நாடுகள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

இலங்கை ஹம்பன்தோட்டா துறைமுகத்தை வந்தடைந்தது சீன உளவு கப்பல் யுவான் வாங் 5

